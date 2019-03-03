رياضة | كارفخال: ابتعدنا كثيرا عن الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفخال: ابتعدنا كثيرا عن الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كارفخال نجم ريال مدريد بأنهم ابتعدوا كثيرا عن الدوري وذلك عقب الخسارة من برشلونة بهدف نظيف في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري، ليرفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث ليصل الفارق بين الفريقين إلى 12 نقطة.

وقال كارفخال في تصريحات صحفية عقب المباراة : "بيل لاعب مهم جدا، نحتاج لتواجده معنا. نعم، من أجل أن نستمر بالمنافسة على الليجا ودوري الأبطال، هو لاعب مهم".

وأضاف : "لقد كانت جدولة الليجا سيئة، لقد لعبنا ليلة الأحد ضد ليفانتي".

وتابع : "إنه واحد من أصعب الأسابيع التي مررت بها هنا، لقد ابتعدنا كثيرا عن الليجا".

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وأردف قائلا : "يوم الثلاثاء لدينا مباراة نهائية، نتطلع للعب والتأهل".

واستطرد قائلا : "في النهاية علينا تسجيل الأهداف، لقد افتقرنا للحظ، علينا العمل أكثر على ذلك".

وواصل: "لقد أضعنا فرصة ثمينة للإستمرار بالضغط على صدارة الدوري".

وتابع : "لقد أثرت علينا نتيجة مباراة الكأس، واليوم سنحت فرص لكلا الطرفين".

واختتم كارفخال تصريحاته قائلاً : "إنها ثلاثة نقاط مهمة. لن نرمي المنشفة بعد، لكن فارق النقاط كبير".