رياضة | كريم حسن شحاتة: حسام البدري مرشح لتدريب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم حسن شحاتة: حسام البدري مرشح لتدريب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاعلامي كريم حسن شحاتة عن نية مجلس ادارة الزمالك في تعيين رئيس بيراميدز الحالي حسام البدري ومدرب الاهلي السابق، كمديرا فنيا للفريق بدلا من كريستيان جروس.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: « رئيس الزمالك تحدث مع المقربين منه وأكد أن البدري من ضمن المرشحين لخلافة جروس في الزمالك».

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وأضاف:« في حالة خسارة الزمالك أمام بترو أتلتيكو سيرحل جروس من تدريب الزمالك».

استقر رئيس النادي الزمالك على إقالة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق حال تعثر الفريق أمام بترو أتلتيكو الأنجولى غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن رئيس الزمالك رهن استمرار جروس مع الفريق بالفوز على بترو اتليتكو الانجولي غدا من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل للدور التالي في الكونفدرالية لمنحه فرصة جديدة مع الفريق في الوقت الذي تتم إقالته حال تحقيق أي نتيجة سلبية بعد ذلك.

وسيكون خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك، هو المرشح الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق حال رحيل "جروس".

يذكر أن الزمالك يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل بترو أتلتيكو المركز الثانى برصيد 4 نقاط ، ونصر حسين داى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتصدر جورماهيا الكينى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط