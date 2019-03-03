رياضة | أول تعليق من نجم كلاسيكو الأرض بعد هدفه الرائع في شباك الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نجم كلاسيكو الأرض بعد هدفه الرائع في شباك الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على ريال مدريد في الكلاسيكو، بهدف نظيف، بالجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال صاحب هدف اللقاء بعد نهايتها :" دائما عندما نأتي للبرنابيو نلعب بأريحية، وأنا سعيد اليوم بعد 3 أيام من فوز في كلاسيكو الكأس".

Advertisements

وأضاف "عرفنا كيف نقاتل، وفريقي يستحق الفوز في مباراة اليوم بعد الجهد الكبير الذي بذل على أرض الملعب.".

وتابع " مع احترامي لكل الخصوم اليوم تقدمنا بخطوة كبيرة نحو اللقب، الأسبوع القادم سنرى ما سيحدث".

وواصل " قمنا بتحليل المباراة الأخيرة يوم الأربعاء في الكأس بكل التفاصيل، واليوم شكلنا خطورة على مرمى ريال مدريد، ودافعنا كي لا يتعادل ريال مدريد".