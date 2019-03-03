رياضة | كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الخسارة في الكلاسيكو وأهدرنا جميع الفرص التي سنحت لنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الخسارة في الكلاسيكو وأهدرنا جميع الفرص التي سنحت لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام برشلونة في الكلاسيكو، بعدما خلق العديد من الفرص لكنه لم يترجمها إلى أهداف.

وقال كورتوا عقب خسارة فريقه أمام برشلونة :" أعتقد بأن في كلا المباراتين كنا نستحق الفوز ، الليلة كانت لدينا العديد من الفرص ولكن لم نستغلها".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد وسيطرنا ولكن لم نسجل وهذا ما حدث خلال المباراة".

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وتابع " لا يوجد شيء بأن نلوم به الفريق، كنا نلعب بثقة كبيرة ولكن أفتقدنا للهدف".

وأشار "الدوري أصبح بعيد ولكن سوف نواصل العمل والآن لدينا مباراة أخرى في دوري أبطال أوروبا وسوف نركز عليها".

وواصل "أي لاعب في كرة القدم يريد الفوز سواء في ملعبه أو خارج ملعبه أو في أي مكان ونحن يجب علينا القيام ذلك في الدوري أو دوري أبطال أوروبا".

وأتم "يوم الثلاثاء يجب أن نلعب بسكل جيد وفريق أياكس يلعب بطريقة رائعة وسوف نحاول تسجيل الأهداف".