رياضة | بيل وديمبلي الأسوأ في كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل وديمبلي الأسوأ في كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن آداء لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكرة الأرضية مساء السبت ضمن مباريات الليجا والتي فاز بها البارسا على الملكي بهدف دون مقابل في عقر داره بملعب سانتياجو بيرنابيو.



واختارت شبكة هو سكورد البريطانية اللاعب الأفضل ونظيره الأسوأ في الفريقين بموجب ما قدمه اللاعبون في أرضية الميدان خلال دقائق اللقاء.



واختارت الشبكة البريطانية الكرواتي لوكا مودريتش ليكون أفضل لاعب في الملكي بتقييم بلغت درجاته 7 من 10 بينما حصل زميله الويلزي جاريث بيل على أسوأ لاعب في الريال وفي اللقاء ككل بواقع 6.2 درجات من 10.



أما في برشلونة، حصل إيفان راكيتيتش على أفضل تقييم بواقع 8.2 من 10 لينال لقب رجل المباراة ككل في حين حصل الفرنسي عثمان ديمبلي على لقب الأسوأ من طرف البارسا بـ 6.3 درجات من 10.