رياضة | الزمالك يخطط لضم صفقة القرن في الصيف المقبل

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دخل مسؤولو نادى الزمالك في مفاوضات قوية من جديد مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، للحصول على خدماته، بداية من الموسم المقبل.
وفتح مسؤولو الزمالك، أيضًا، باب المفاوضات مع إدارة بيراميدز، من أجل حسم الصفقة، فى ظل رغبة الإدارة البيضاء فى ضم اللاعب، لتدعيم الخط الأمامى للفريق.
وكان السعيد قد سبق له التوقيع للزمالك، الموسم الماضى، قبل أن يتراجع بعد الأزمة الشهيرة مع الأهلى.
ويقدم السعيد مستوى رائع مع فريق بيراميدز منذ عودته من الدوري السعودي في يناير الماضي.
أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على وجود فرصة كبيرة للابيض في الصعود الى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وقال أمير في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة المحور بأن هناك فرصة كبيرة للفريق في الصعود لدور الثمانية لأن مستويات الفرق في المجموعة متقاربة، بإذن الله الفريق قادر على الفوز في مواجهة بترو أتليتكو في أنجولا.
وأضاف : لا ننظر لأي حسابات في مواجهات المنافسين، نسعى لعمل الدور المطلوب مننا خلال الفترة المقبلة ومسألة الصعود سوف يتم حسمها مع أخر جولة.
واتم حديثه : كنت أعلم أن جميع البطولات التي يشارك فيها الزمالك لن تكون سهلة بالمرة، ولكن الجماهير رفعت سقف الطموح بعد ظهور الفريق بشكل جيد خلال بداية الموسم، مباريات شهر فبراير لم تكن الأفضل لنا ولكن نسعى للتعويض خلال مواجهات الفترة المقبلة.