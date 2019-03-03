رياضة | بعثة الإسماعيلي تعود من الجزائر.. الأثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الإسماعيلي تعود من الجزائر.. الأثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى مطار القاهرة الدولى يوم الإثنين المقبل، بعد مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى.

وخسر الدراويش من الفريق الجزائرى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت مساء السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الإسماعيلى عقب هذا اللقاء تجمد رصيده عند نقطة وحيدة يحتل بها المركز الرابع بجدول المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية.