رياضة | أمير مرتضى: الزمالك لديه فرصة كبيرة في التأهل لدور الـ8 للكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: الزمالك لديه فرصة كبيرة في التأهل لدور الـ8 للكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على وجود فرصة كبيرة للابيض في الصعود الى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة المحور بأن هناك فرصة كبيرة للفريق في الصعود لدور الثمانية لأن مستويات الفرق في المجموعة متقاربة، بإذن الله الفريق قادر على الفوز في مواجهة بترو أتليتكو في أنجولا.

وأضاف : لا ننظر لأي حسابات في مواجهات المنافسين، نسعى لعمل الدور المطلوب مننا خلال الفترة المقبلة ومسألة الصعود سوف يتم حسمها مع أخر جولة.