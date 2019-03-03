رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" هدافي مجموعات دوري الممتاز "ب" عقب مرور عشرون جولة بالموسم الحالي .

وينفرد اللاعب الغيني بادارا سيلا بصدارة الهدافين بعدما سجل 16 هدف بقميص فريق أسوان، منهم 4 أهداف من ركلات جزاء، يلية مصطفى سلطان مهاجم إف سي مصر الذي سجل 12 هدف، ثم كريم أشرف مهاجم بني سويف برصيد 11 هدف، يليه إبراهيم جلال لاعب المنيا السابق الذي رحل إلى حرس الحدود، وكان قد سجل 10 أهداف مع الفريق المنياوي، وسجل أحمد غنيم مهاجم أبو قير، وحسن طارق لاعب أسوان ، وإيهاب فؤاد مهاجم الترسانة، وكيرفالا لاعب دمنهور 9 أهداف لكل منهم، في حين أحرز محمد نصر مهاجم البلدية، ومحمد شعبان مهاجم الحمام 8 أهداف لكل منهما.

- هدافي المجموعة الأولى :

1- بدارا سيلا.. أسوان (16 هدف)

2- كريم أشرف.. بني سويف (11 هدف)

3- ابراهيم جلال.. المنيا (10 أهداف)

4- حسن طارق.. أسوان (9 أهداف)

5- محمد أسامة.. الإعلاميين (8 أهداف)

6- محمد سماره.. المنيا ونادي مصر (7 أهداف)

7- أحمد عصام.. المنيا (7 أهداف)

8- فرعل بالو.. طهطا (7 أهداف)

9- مراد صبري.. الوليدية سابقا (6 أهداف)

10- محمد ذكي.. الإعلاميين (6 أهداف)

11- محمد صادق.. بني سويف (6 أهداف)

12- معتز محروس.. بني سويف (6 أهداف)

13- أحمد سقراط.. التليفونات (5 أهداف)

14- أحمد حسني.. الألومنيوم (5 أهداف)

15- باتريك عاموري.. الألومنيوم (5 أهداف)

16 - حسام منصور.. ديروط (5 أهداف)

17- أحمد عبد الرازق.. التحرير (5 أهداف).

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- هدافي المجموعة الثانية :

- مصطفى سلطان .. إف سي مصر (12 هدف)

- أحمد حسين .. النصر (10 أهداف)

- أحمد الصعيدي ..إف سي مصر (9 أهداف)

- إيهاب فؤاد .. الترسانة (9 أهداف)

- سيد حمدي .. بورتو (9 أهداف)

- شريف أشرف .. القناة (7 أهداف)

- شادي حسين .. سيراميكا (6 أهداف)

- حسام عبد الواحد .. كوكاكولا سابقا (6 أهداف)

- أحمد كمال .. كوكاكولا (6 أهداف)

- جابر سالم .. كوكاكولا (6 أهداف)

- مهدي صبحي .. المريخ (5 أهداف)

- بابا ديوب .. الشمس (5 أهداف)

- محمد حسن ميدو .. سيراميكا (5 أهداف)

- بسام أبو حديد .. سيراميكا (5 أهداف)

- محمد احمد .. سيراميكا (5 أهداف).

- هدافي المجموعة الثالثة :

- أحمد غنيم .. أبو قير (9 أهداف)

- كيرفالا .. دمنهور (9 أهداف)

- محمد نصر .. البلدية (8 أهداف)

- محمد شعبان .. الحمام (8 أهداف)

- محمود المغربي .. الرجاء (6 أهداف)

- أنطوني .. فاركو (6 أهداف)

- أحمد رجب هريسة .. الجزيرة والمنصورة (6 أهداف)

- عبد الرحمن الدح .. طنطا (5 أهداف)

- أحمد راشد .. المنصورة (5 أهداف)

- وحيد محسن .. دمنهور (5 أهداف)

- هشام فتح الله .. الرجاء (5 أهداف)

- محمد ابراهيم كريسبو .. الأوليمبي (5 أهداف)

- مؤمن بدوي .. أبو قير (5 أهداف)

- محمود صلاح .. كفر الشيخ (5 أهداف)

- بلال زكريا .. كفر الشيخ (5 أهداف)

- أحمد بيكو .. تلا (5 أهداف)