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رياضة | بعد الفوز في الكلاسيكو مرتين في البرنابيو .. ‏الأرقام القياسية تتوالى على البارسا

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نجح فريق في تحقيق الفوز على ، في الكلاسيكو مرتين خلال أيام قليلة على ملعب السانتياجو برنابيو، حيث انتصر الاولى في الكاس، والثانية في .

وحقق برشلونة للمرة الثالثة تاريخيا الانتصار على ريال مدريد في لقائين متتاليين (لا يفصل اللعب ضد منافس اخر) واول مرة منذ 1959.

- 1926 في الكاس خلال 7 أيام.
- 1959 في الكاس خلال 7 ايام.
- 2019 في الكاس والليغا خلال 3 ايام.

ويسعى البارسا لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد وصوله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد، واقترابه من تحقيق الليجا.

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