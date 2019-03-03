رياضة | بعد الفوز في الكلاسيكو مرتين في البرنابيو .. ‏الأرقام القياسية تتوالى على البارسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز في الكلاسيكو مرتين في البرنابيو .. ‏الأرقام القياسية تتوالى على البارسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على ريال مدريد، في الكلاسيكو مرتين خلال أيام قليلة على ملعب السانتياجو برنابيو، حيث انتصر الاولى في الكاس، والثانية في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة للمرة الثالثة تاريخيا الانتصار على ريال مدريد في لقائين متتاليين (لا يفصل اللعب ضد منافس اخر) واول مرة منذ 1959.