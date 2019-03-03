شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يشيد بتعديلات قانون كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن التعديلات التي أقرها مجلس كرة القدم العالمي ستصب في مصلحة اللعبة، وستساعد على مزيد من التطور والمتعة.

وشارك «أبوريدة» في اجتماع مجلس كرة القدم العالمي في اسكتلندا، السبت، بين 4 شخصيات فقط من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لهم حق حضور جلسات المجلس المعني بتطوير اللعبة وتحسينها ووضع قوانينها.

وأوضح أن مجلس الكرة العالمي يعمل من خلال التعديلات الجديدة والتي ستليها تعديلات أخرى هدفها العمل على مشكلات الكرة وإنهاء كل ما يقتل متعتها والعمل على مزيد من الإثارة والقوة.