شكرا لقرائتكم خبر عن الألماني فيلمن: فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أدهشتني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تدافعت الشخصيات الأجنبية بشكل كبير لزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، والمقام في الصياهد الجنوبية (شمال شرقي الرياض) لمشاهدة الفعاليات والعروض، وأوضح الألماني سبيستيان فيلمن المقيم في الرياض الذي حضر برفقة زوجته لأول مرة، إعجابه بمشاهدة أضخم الفعاليات والعروض التي أدهشته وقال: «كنت أسمع عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وحرصت أنا وزوجتي على الحضور لمشاهدة ما نسمع عنه، وحقًّا لقد اندهشنا مما شاهدناه لدرجة أنني قمت بتوثيق جميع اللحظات التي رأيتها عبر الكاميرا لكي أجعل أصدقائي وعائلتي في ألمانيا يطلعون عليها». وأضاف فيلمن: «مبهر هذا المهرجان لم يكن فقط خاصًّا للإبل، وتفاجأنا عندما شاهدنا عروض قرية الفعاليات وتحديدا عرض ركوب الثيران الذي حظى بتفاعل الجماهير، القائمون على هذا المهرجان أبدعوا في التنظيم والترتيب، وأصبح لدينا اطلاع كامل عن جدول الفعاليات من أجل حضور أغلبها في أيام الراحة الأسبوعية»، مشيرا إلى أن لديه معلومات جيدة عن الإبل والتراث السعودي، وأن الثقافة السعودية رائعة وأصبحوا يقرأون عنها لأنها ممتعة، كما أن زوجته معجبة بها وأصبحت تهتم بها بشكل كبير.

وضمن فعاليات المهرجان، اطلع وفد من أكثر من 30 دولة زاروا المهرجان، على تراث المملكة وشاهدوا الفعاليات المصاحبة للمهرجان. وصاحب الوفد المدير العام لقناة الصحراء معيض العتيبي، الذي قدم للوفد نبذة عن مهام وأعمال ودور الإعلام داخل المهرجان والتكليفات التي ينفذها فريق قناة الصحراء لخدمة المهرجان وإبراز فعالياته لحظة بلحظة؛ لعرضها على العالم أجمع.

وتجول الوفد الزائر داخل مخيمات الإبل الخاصة؛ لتزويدهم بأجمل الصور عن جمال الإبل وأنواعها وطرق تربيتها واهتمام القيادة الرشيدة بالإبل من خلال الفعاليات والبطولات الخاصة بها، مبدين إعجابهم بما رأوه من جمال الفن التشكيلي. وفي نهاية الجولة تم توزيع هدايا تذكارية خاصة لجميع الزوار؛ تكريماً لهم لزيارتهم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ومقر قناة الصحراء بالمهرجان.

وعبر الوفد الزائر عن امتنانهم لحسن الضيافة وحسن الاستقبال وكرم المستقبلين، مستغربين مما وجدوه من إعجاز في صحراء المملكة العربية السعودية، وكيف تم تحويل هذه الصحراء إلى تحفة فنية من خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.