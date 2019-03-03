شكرا لقرائتكم خبر عن شباب أحد بطلا لدوري السلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) توج فريق أحد ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للشباب، بعد الفوز على السلام 55/‏77 في ختام الجولة 18 والأخيرة من البطولة، واحتل مضر المركز الثاني خلف أحد، وسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة مصطفى القبلي الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق أحد. بدوره، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة لنادي أحد بمناسبة تحقيق البطولة.

توج فريق أحد ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للشباب، بعد الفوز على السلام 55/‏77 في ختام الجولة 18 والأخيرة من البطولة، واحتل مضر المركز الثاني خلف أحد، وسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة مصطفى القبلي الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق أحد. بدوره، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة لنادي أحد بمناسبة تحقيق البطولة.

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