شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز يد الوحدة قبل موقعة الصفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

رصدت إدارة نادي الوحدة مكافآت إضافية بجانب مكافآت مشرف لعبة كرة اليد باسم خياط للاعبين والطاقم الفني والإداري، وذلك بمناسبة تأهلهم إلى المباراة النهائية على كأس الأمير سلطان بن فهد التي ستجمعهم بنظيرهم فريق الصفا (السبت) القادم، على صالة الدمام.

من جانبه، أشار المشرف العام على اللعبة باسم خياط إلى أن المكافآت تعد امتداداً لنهج إدارة اللعبة عقب كل انتصار منذ انطلاقة الدوري، وتحفيزاً لكافة العناصر؛ لأن لدينا استحقاقات لا بد من تحقيقها من أجل إسعاد جماهيرنا الوفية، وهي كأس الأمير سلطان بن فهد، وبطولة الدوري الممتاز، ولن يخيّب اللاعبون آمالنا؛ لأن لدينا نخبة من النجوم تم استقطابهم من الداخل والخارج، وأبناء النادي مؤهلون أصلاً لمثل هذه المواجهات، وكل ما نأمله وقفة جماهيرنا الغالية التي ساندت فريق اليد منذ بداية الموسم الحالي، وكذلك رئيس النادي حاتم خيمي الذي ساندنا ودعمنا بخبرته الكروية وتحفيز اللاعبين مالياً ومعنوياً كل هذه عوامل تدفعنا نحو تحقيق إنجازات مستحقة.