«السعودية للكهرباء» تشعل التحدي في بطولتها الأولى

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تنظم الشركة السعودية للكهرباء، ابتداء من اليوم، تجمعاً رياضياً واجتماعياً تنافسياً، تشاركها فيه وزارات وهيئات حكومية، وشركات من القطاع الخاص، وتنطلق (بطولة «السعودية للكهرباء» الأولى في كرة القدم للشركات والهيئات الحكومية)، ويتنافس على كأس البطولة 16 فريقاً، وتهدف إلى تعزيز التعارف والترابط بين منسوبي مختلف القطاعات والجهات المشاركة، إذ تتنافس جهات حكومية منها وزارة الخارجية، الصحة، الهيئة العامة للرياضة، بنك التنمية الاجتماعية، غرفة الرياض، قوات أمن المنشآت، شركة معادن، مايكروسوفت، علم، سمة، طيران ناس، البنك الأول، سار، كونكت أدز، البلاد المالية.

تنظم الشركة السعودية للكهرباء، ابتداء من اليوم، تجمعاً رياضياً واجتماعياً تنافسياً، تشاركها فيه وزارات وهيئات حكومية، وشركات من القطاع الخاص، وتنطلق (بطولة «السعودية للكهرباء» الأولى في كرة القدم للشركات والهيئات الحكومية)، ويتنافس على كأس البطولة 16 فريقاً، وتهدف إلى تعزيز التعارف والترابط بين منسوبي مختلف القطاعات والجهات المشاركة، إذ تتنافس جهات حكومية منها وزارة الخارجية، الصحة، الهيئة العامة للرياضة، بنك التنمية الاجتماعية، غرفة الرياض، قوات أمن المنشآت، شركة معادن، مايكروسوفت، علم، سمة، طيران ناس، البنك الأول، سار، كونكت أدز، البلاد المالية.

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