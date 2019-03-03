شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الكالتشيو بين يوفنتوس ونابولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اكتملت جاهزية البرتغالي كريستيانو رونالدو لمباراة نابولي اليوم (الأحد) في واحدة من أهم المباريات خلال الموسم الحالي بين يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي ووصيفه، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام تورينو، لكن مدرب اليوفي ماسيمليانو أليغري ربما لا يخاطر برونالدو.

فيما لا يزال مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي يرى أن فريقه قادر على المنافسة على لقب الدوري مع يوفنتوس المتصدر على البطولة حتى لو لم يحدث ذلك في الموسم الحالي.

ويتربع يوفنتوس على صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه قبل أن يواجه نابولي (الوصيف) اليوم، في مواجهة تعتبر من المواجهات الأكثر إثارة وندية في المواسم القليلة الماضية من أي لقاءات أخرى بين الفرق التي تحتل مركزا متقدما في جدول ترتيب فرق الدوري.

وقالت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «إن رونالدو (34 عاما) تدرَّب (الجمعة)، ويبدو أن الإصابة في كاحله الأيسر تعافى منها وأصبح في جاهزية كاملة لخوض المباريات مع فريقه، حيث نشر صورة عبر تويتر بجانب سيارته الجديدة رولز رويس قيمتها 400 ألف يورو عقب أداء التدريب بالكامل مع زملائه».

وكان المهاجم البرتغالي أصيب بكدمة في الكاحل الأيسر في الانتصار الذي تحقق بهدف نظيف على بولونيا، الأحد الماضي، لكنه تعافى، ورغم ذلك ينوي المدرب أليغري عدم المخاطرة به، وتجهيزه لمواجهة الإياب في دور ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد ضمن دوري أبطال أوروبا.