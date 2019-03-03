ليفربول يواجه ايفرتون لمطاردة السيتيزن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعد انتصار كبير على ضيفه واتفورد 5/0، و4 تعادلات في آخر 5 مواجهات في الدوري، يواجه ليفربول جاره إيفرتون اليوم ضمن منافسات

بعد انتصار كبير على ضيفه واتفورد 5/0، و4 تعادلات في آخر 5 مواجهات في الدوري، يواجه ليفربول جاره إيفرتون اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ، وعجز الفريق الأحمر عن هز الشباك في مواجهتي مانشستر يونايتد في الدوري، وبايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ(16) ضمن دوري أبطال أوروبا ، ويتطلع كلوب لمواصلة فريقه لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط والتنافس مع مانشستر سيتي على لقب دوري الموسم الحالي. ويبحث مدرب تشلسي ماوريتسيو ساري عن انتصار جديد على جاره في (غرب لندن) فولهام وصيف القاع لاستقرار مفقود في ملعب ستامفورد بريدج، وتراجعت نتائج أزرق لندن ليسقط إلى المركز السادس في الدوري وسط انتقادات حادة لمدربه ساري، فيما يخوض فولهام المباراة بعد إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري وتعيين سكوت باركر مدرباً مؤقتاً.

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