«الداهية» يفتح ملف «الآسيوية»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

جاء إعلان إدارة نادي الاتحاد لقائمة اللاعبين المشاركين في دوري أبطال آسيا بمثابة تأكيد لانفراد "الخليج 365" في عددها الصادر يوم (الأربعاء) والمتضمن إجراء مدرب فريق الاتحاد سييرا تغييرات على قائمة اللاعبين الأجانب المشاركين في مسابقة دوري الأبطال بتواجد فيلانويفا، ورمارينهو، وسانوجو، وجورمان. إلى جانب ناصر الشمراني المنضم حديثاً لقائمة الفريق الكروي الأول.

بدوره، منح الجهاز الطبي بنادي الاتحاد الضوء الأخضر للمهاجم رومارينهو للمشاركة في تدريبات الفريق الكروي استعدادا لمواجهة الريان القطري في أولى مباريات العميد ضمن دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، ومن المتوقع غياب اللاعب سانوجو لعدم اكتمال جاهزيته الطبية، فيما سيعود المدافع جورمان للمشاركة مع كتيبة النمور الاتحادية مجددا على الصعيد القاري، بعد قيده كلاعب «استثمار» في كشوفات النادي، وفرض المدرب سييرا حصة تدريبية للاعبين أمس (السبت) ركز من خلالها على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الريان القطري، وسينهي تحضيراته الفنية اليوم (الأحد) للمباراة القادمة، بإجراء مناورة كروية سيعتمد خلالها الأسلوب الفني الذي سيواجه به خصمه في المواجهة الآسيوية المرتقبة.

وضمت قائمة الفريق الاتحادي المشارك في دوري الأبطال اللاعب فواز القرني، وعساف القرني، وراكان النجار، وأمين بخاري، وأحمد عسيري، وعمار الدحيم، وزياد الصحفي، وعون البيشي، ومهند الشنقيطي، وياسين برناوي، وسعود عبدالحميد، وعصام المولد، ومنصور الحربي، وعبدالله العمار، وجمال باجندوح، وخالد السميري، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الغامدي، وعبدالعزيز العرياني، وعمر داخل، وفهد المولد، وناصر الشمراني، وفيلانويفا، ورمارينهو، وسانوجو، وجورمان.