شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الشرق بطلاً لمنتخبات تعليم مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة) توج مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني مكتب تعليم الشرق ببطولة تعليم مكة لمنتخبات كرة القدم للمرحلة الابتدائية، والمقامة في متوسطة زين العابدين في حداء، بحضور مدير مكتب تعليم بحرة ماجد الحرازي، ورئيس قسم التربية

توج مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني مكتب تعليم الشرق ببطولة تعليم مكة لمنتخبات كرة القدم للمرحلة الابتدائية، والمقامة في متوسطة زين العابدين في حداء، بحضور مدير مكتب تعليم بحرة ماجد الحرازي، ورئيس قسم التربية الرياضية سعد الزهراني، ومديري مكاتب تعليم مكة وعدد من المشرفين.

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