شكرا لقرائتكم خبر عن «البرنابيو» مسرح لـ «البرسا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رفع نادي رفع نادي برشلونة الإسباني رصيده إلى 60 نقطة بعد فوزه مساء أمس (السبت) على مستضيفه ريال مدريد في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بهدف حمل توقيع الكرواتي إيفان راكيتيتش بعد استغلاله لتمريرة زميله سيرجيو روبرتو، واضعاً الكرة بهدوء من فوق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لتسكن الشباك معلنة الانتصار الثالث للبرسا في أربع مواجهات حافظ فيها على سجله الخالي من الهزيمة ضد غريمه الريال هذا الموسم. المواجهة شهدت شدا وجذبا بين لاعبي الفريقين قبل نهاية المباراة.



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