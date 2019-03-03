شكرا لقرائتكم عبدالله البترجي: شراكتنا مع "كاسيو" جديدة من نوعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال عبدالله البترجي، رئيس مجلس إدارة أهلي جدة، أن شراكة النادي مع شركة "كاسيو" للساعات تعد جديدة من نوعها، خاصة بأنها صممت بأياد سعودية.

وقال البترجي في تصريح لـ"العربية": هي شراكة جديدة من نوعها في المجال الرياضي، كونه تصميم سعودي مع ناد سعودي، واخترنا أن نعلن عن الشراكة في المجمع التجاري لنكون بين الجماهير.

ولدى سؤاله عن مباراة الفريق القادمة في دوري أبطال آسيا، قال البترجي: مباراتنا القادمة أمام السد صعبة، وسنحاول الفوز بها كونها أول مباراة وستمنحنا الراحة في جدول ترتيب المجموعة.

وكان الأهلي قد أعلن توقيع عقد شراكة مع شركة "كاسيو" يوم السبت، حيث تم الإعلان عن تقديم ساعة مبتكرة خاصة بالنادي وتحمل اسم G SHOCK x Al Ahli، كما سيحمل التصميم الخاص بالساعة التميمة "ليو" مع حزام فريد يشمل التخطيط العربي لشعار النادي.