شكرا لقرائتكم عبدالله البترجي: شراكتنا مع "كاسيو" جديدة من نوعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال عبدالله البترجي، رئيس مجلس إدارة أهلي جدة، أن شراكة النادي مع شركة "كاسيو" للساعات تعد جديدة من نوعها، خاصة بأنها صممت بأياد سعودية.
وقال البترجي في تصريح لـ"العربية": هي شراكة جديدة من نوعها في المجال الرياضي، كونه تصميم سعودي مع ناد سعودي، واخترنا أن نعلن عن الشراكة في المجمع التجاري لنكون بين الجماهير.
ولدى سؤاله عن مباراة الفريق القادمة في دوري أبطال آسيا، قال البترجي: مباراتنا القادمة أمام السد صعبة، وسنحاول الفوز بها كونها أول مباراة وستمنحنا الراحة في جدول ترتيب المجموعة.
وكان الأهلي قد أعلن توقيع عقد شراكة مع شركة "كاسيو" يوم السبت، حيث تم الإعلان عن تقديم ساعة مبتكرة خاصة بالنادي وتحمل اسم G SHOCK x Al Ahli، كما سيحمل التصميم الخاص بالساعة التميمة "ليو" مع حزام فريد يشمل التخطيط العربي لشعار النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله البترجي: شراكتنا مع "كاسيو" جديدة من نوعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.