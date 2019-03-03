شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يغيب أمام العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس عدم أحقية مهاجم نادي الهلال السعودي سالم الدوسري في المشاركة في أولى مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا أمام العين، المقرر إقامتها الثلاثاء بسبب تلقيه بطاقة حمراء في نهائي المسابقة موسم 2017 أمام أوراوا الياباني .

ونشر نادي الهلال خبر عدم مشاركة اللاعب استنادا على رد رسمي من الاتحاد القاري بناء على خطاب استفسار من النادي الذي يستعد للقاء العين في استاد هزاع بن زايد.

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