روجليتش بطل طواف الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي للرياضات البحرية، الدراج السلوفيني بريموز روجليتش من فريق جامبو فيزما بلقب النسخة الأولى من طواف الإمارات الذي أقيم من 7 مراحل، أقيمت في 7 أيام بمختلف إمارات الدولة لمسافة 1090 كم، حتى مرحلة الختام في سيتي ووك دبي مساء أمس السبت.

ونال روجليتش اللقب بعدما تصدر الترتيب العام للطواف للمرة الثالثة على التوالي محققاً 26:27:29 ساعة، وجاء خلفه الدراج الإسباني أليخاندرو فالفيردي من فريق موفيستار في المركز الثاني بفارق 31 ثانية، فيما جاء بالمركز الثالث الفرنسي ديفيد جودو من فريق جراما إف دي جي بفارق 44 ثانية.

كما توج الدراج الإيرلندي سام بينات من فريق بورا الألماني بلقب المرحلة السابعة والأخيرة من الطواف، وذلك بعدما قطع المسافة البالغة 145 كم في زمن 3:17:51 ساعة، متفوقاً على الدراج الكولومبي فرناندو جافيرا من فريق الإمارات، فيما حل بالمركز الثالث الدراج الأسترالي كاليب إيوان من فريق لوتو سودال.

شهد تتويج الفائزين بجانب سموه كل من: مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والشركات الراعية للطواف.

وبنهاية المراحل السبع للطواف، حصل بريموز روجليتش على القميص الأحمر الذي يمنح لمتصدر ترتيب الزمن برعاية طيران الإمارات، فيما انتزع الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي القميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط برعاية أدنوك، وحافظ الروسي ستيفان كوريانوف دراج فريق غازبروم الروسي على القميص الأسود الخاص بالسرعة برعاية طيران أبوظبي، وتوّج الفرنسي ديفيد جودو بالقميص الأبيض لأصغر متسابق برعاية نخيل.

وعلى صعيد الفرق، تصدر فريق بورا الألماني الترتيب العام بمجموع زمن قدره 78:52:35 ساعة، وجاء فريق الإمارات في المركز الثاني ب 78:53:10 ساعة وحل فريق أستانا الكازاخستاني في المركز الثالث ب78:58:21 ساعة.

وأثنى محمد المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي على الدور الكبير الذي يلعبه طواف الإمارات في التعريف بالمعالم السياحية في الدولة، مشيراً إلى أن بلدية دبي كانت دائماً في مقدمة الداعمين للقطاع الرياضي، وستستمرّ في دعمه، وقال: طواف الإمارات حدث رياضي عالمي، ودعمنا له واجب وطني، خاصة أنه يحقق العديد من المكاسب للدولة من خلال التعريف وإبراز المعالم السياحية والتطور الحضاري للإمارات، وسفاري دبي موقع سياحي متميز، ويهمنا الترويج له لاستقطاب المزيد من الزوار من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة أو من خارجها.

وأضاف: طواف الإمارات يحقق أهدافاً اقتصادية ورياضية، كما يسهم في نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع.

وأوضح المطيوعي أن دمج الطوافات الثلاثة في سباق واحد منح الحدث بعداً عالمياً أكبر وضاعف نجاحاته، وقال: التنوع في اختيار المواقع والمسارات فكرة ذكية من اللجنة المنظمة لتحقيق المزيد من المكاسب وإبراز سحر الإمارات إلى العالم.

من جانبه، قال العقيد جمعة بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بدبي، إن المرحلة الأخيرة، على الرغم من قصرها، كانت الأصعب في التنظيم، لأنها تمر في العديد من الأماكن المختلفة، سواء كانت من الأسواق أو المناطق السكنية والمناطق القديمة أو غيرها، مما يجعل صعوبة كبيرة في عملية التنظيم، مبيناً أنهم تمكنوا من تخطي كافة الصعاب من أجل سلامة المتسابقين والجماهير الوجودة في هذه المناطق.

وأضاف: عملنا بكل جهد من أجل التغلب على التحديات التي واجهتنا، ومن أبرز التحديات كان رتم السباق السريع للغاية، وهو ما كان له الدور في وجود العديد من الترتيبات الخاصة بالحدث، حتى انتهى بسلام بالوصول إلى خط النهاية في منطقة الستي ووك. العواني: مفاجآت في النسخة المقبلة

أشاد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات بمستوى التنظيم بالنسخة الأولى من الطواف، مؤكدا أنه حقق نجاحا أكثر من المتوقع بفضل الخبرات المتراكمة لتنظيم طوافات أبوظبي ودبي والشارقة خلال السنوات الماضية.

وأكد العواني أن كافة الجهات في الدولة تعاونت من أجل إنجاح الحدث سواء كانت اللجنة المنظمة أو وسائل الإعلام أو الشرطة أو المتطوعين وكافة الجهات التي عملت من أجل تشريف دولة الإمارات والظهور بهذه الصورة الرائعة التي أشاد بها كافة المشاركين في الطواف.

ووجه العواني الشكر إلى القيادة الرشيدة على دورها الكبير في دعم الحدث وتسهيل كافة السبل من أجل تقديم أفضل صورة عن دولة الإمارات، لافتا إلى أن هذا النجاح يدفع إلى التفكير بالمزيد خلال النسخ المقبلة من البطولة، حيث ستعقد اللجنة المنظمة اجتماعا خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد الخطط للنسخة القادمة من الطواف. وكشف العواني عن أن منطقة الظفرة ستشهد تواجدا للطواف في النسخة المقبلة، لإظهار مدى تطور هذه المنطقة الهامة في الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه أن انطلاقة النسخة القادمة ستشهد مفاجأة كبيرة أيضاً.

التصنيف العام وبطل الطواف

1- السلوفيني بريموز روجليتش من فريق جامبو فيزما 26:27:29 ساعة

2 - الإسباني إليخاندرو فالفيردي من فريق موفيستار بفارق 31 ثانية

3- الفرنسي ديفيد جودو من فريق جراما أف دي جي بفارق 44 ثانية

ترتيب المرحلة السابعة:

1- الأيرلندي سام بينات من فريق بورا الألماني

2- الكولومبي فرناندو جافيرا من فريق الإمارات

3- الأسترالي كاليب ايوان من فريق لوتو سودال.

القمصان:

1- السلوفيني بريموز روجليتش القميص الأحمر

2- الإيطالي إيليا فيفياني القميص الأخضر

3- الروسي ستيفان كوريانوف القميص الأسود

4- الفرنسي ديفيد جودو القميص الأبيض

الفرق:

1- بورا الألماني الترتيب العام بمجموع زمن قدره 78:52:35 ساعة.

2- الإمارات في المركز الثاني ب 78:53:10 ساعة.

3- أستانا الكازاخستاني في المركز الثالث ب78:58:21 ساعة.