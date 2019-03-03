شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي المروشد يشكر شركاء نجاح الطواف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم قاضي سعيد المروشد الوكيل الحصري في الإمارات ودول مجلس التعاون لشركة «آر.سي.أس» للفعاليات الرياضية، المنظمة لطواف الإمارات بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة التي وفرت كافة مقومات النجاح مما أسفر عن طواف عالمي موحد شمل جميع المدن في إمارات الدولة ونقل للعالم أروع صور ومشاهد التقدم العمراني في الإمارات.

وثمن المروشد جهود اللجنة العليا المنظمة للطواف التي أظهرت مستوى احترافياً رفيعاً وتفانياً غير محدود في العمل خلال مراحل التخطيط وفي جميع التحضيرات النهائية والتي كانت عاملا أساسيا في ترسيخ طواف الإمارات كأحد أهم الأحداث الرياضية في أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

كما تقدم المروشد بجزيل الشكر لكل الرعاة والشركاء والداعمين والجهات والمؤسسات الإعلامية لدعمهم ومشاركتهم الفعالة والمؤثرة في إنجاح هذا الحدث العالمي ونقل هذه الصورة المبهرة للإمارات.

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