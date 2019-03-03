شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتصدر مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع فريق «مانشستر سيتي» صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت؛ عقب فوزه على مضيفه بورنموث (1 -صفر)، وسجل الهدف الجزائري رياض محرز، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري.
وشهدت أيضاً هذه الجولة تعادل «توتنهام» مع «أرسنال» بهدف سجله هاري كين من ركلة جزاء، مقابل هدف لآرون رمزي، وأهدر «المدفعجية» ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة عبر أوبميانج، كما فاز «مانشستر يونايتد» على «ساوثمبتون» بثلاثة أهداف، سجلها أندرياس بيريرا ولوكاكو «هدفين»، مقابل هدفين ليان فاليري وجيمس وارد.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتاً، وبإمكان ليفربول أن يستعيد صدارة الدوري في حال فوزه على إيفرتون اليوم الأحد. أما توتنهام فبقي ثالثاً برصيد 61 نقطة، مقابل 58 لليونايتد و57 لأرسنال.
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