فيدرر يتوّج في دبي باللقب 100

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

توج السويسري روجر فيدرر ببطولة سوق دبي الحرة للتنس، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تيتيباس، بمجموعتين دون رد بواقع «6-4، 6-4» في المباراة النهائية للنسخة ال 27 للبطولة، التي جمعتهما أمس على الاستاد الرئيسي في ملاعب سوق دبي الحرة، وامتد زمنها إلى 70 دقيقة.

أصبح فيدرر الحاصل على 20 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى، ثاني لاعب في عصر الاحتراف يصل إلى 100 لقب بعد الأسطورة الأمريكي جيمي كونورز الذي حصل على 109 ألقاب.

وعقب انتهاء المنافسات، قام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وكل من كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة الجهة المالكة والمنظمة للحدث، وصلاح تهلك نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي في سوق دبي الحرة ومدير بطولات تنس دبي، وأمين عام اتحاد التنس ناصر يوسف، ونائب الرئيس لشؤون التسويق شينيد السباعي، بتتويج الأبطال.