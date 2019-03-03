الأولمبياد الخاص.. حلم إنساني يتحوّل إلى أكبر تظاهرة رياضية عالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلم إنساني راود سيدة لمساعدة شقيقتها من أصحاب الهمم، لكنه سرعان ما تحوّل إلى محفل عالمي يهدف لبناء عالم متضامن يسوده الاحترام والتقدير للجميع، دون النظر إلى اختلاف القدرات أوتفاوتها.

من هنا انطلقت الشرارة الأولى لقصة «الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص» التي كانت وراء فكرتها شقيقتا الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، يونيس كينيدي وملهمتها روز ماري، الأخت الصغرى لها، التي كانت تعاني إعاقة ذهنية بسبب خطأ طبي حدث أثناء ولادتها سبّب لها إعاقة في المخ.

وكانت يونيس تتولى رعاية شقيقتها الجميلة روز ماري، وعملت على إيجاد أي وسيلة لمساعدتها على ممارسة أي نشاط يمكنها من الاندماج في المجتمع، فراودها ذلك الحلم الإنساني الجميل سعياً منها إلى مناصرتها وتغيير رؤية المجتمع حول هذه الفئة التي كانت مهمشة آنذاك.

ورغبة منها في إدخال الفرحة والسعادة إلى قلب شقيقتها روز ماري، أقامت يونيس في يونيو 1963 معسكراً رياضياً لمدة يوم واحد في حديقة منزلها للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية، لاستعراض مهاراتهم الرياضية والبدنية، وكانت تلك هي البداية التي أكدت أن الرياضة هي البوابة السحرية لتشجيع هذه الفئة ودمجها في المجتمع.

هذا هو الأولمبياد الخاص العالمي الذي كانت روز ماري الملهمة الأولى لتأسيسه، إلى أن أصبح اليوم الحدث الإنساني والرياضي الأكبر من نوعه على وجه البسيطة.

ومع الإيجابية التي خلفها هذا الحدث البسيط، عزمت يونيس التي كانت تُدير مؤسسة جوزيف كينيدي الخيرية وتعمل أيضاً على منع زيادة حالات ولادة المعاقين فكرياً، وعلاجها وتحسين أداء المجتمع تجاه هذه الفئة على توسيع الدائرة وإقامة معسكرات رياضية بصفة منتظمة، وأسست مجلس إدارة يضم مجموعة من الخبراء لرصد مدى تأثير الرياضة في تطور مهارات هذه الفئة وحياتها.

وبعد خمس سنوات من العمل، ترسخ لدى يونيس كينيدي أن الرياضة هي الحل لدعم هذه الفئة ومساعدتها في تسهيل حياتها، وبدأ حلم يونيس يرى النور مع انطلاق أول ألعاب عالمية صيفية للأولمبياد الخاص في يوليو 1968، على ملعب «سولجر فيلد» بمدينة شيكاجو الأمريكية بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 26 ولاية أمريكية، إضافة إلى كندا، حيث تنافسوا في ألعاب القوى والهوكي الأرضي والسباحة.

ومنذ ذلك التاريخ تُقام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص كل عامين، بالتناوب بين الألعاب الصيفية والشتوية، ويشارك فيها أكثر من خمسة ملايين لاعب ولاعبة حول العالم.

وفي خطوة أصبحت علامة فارقة في تاريخ العالم، تأسس رسمياً الأولمبياد الخاص في ديسمبر عام 1968، واعُتمدت الرياضة إحدى العناصر المهمة للنهوض بذوي الإعاقة الذهنية ودمجهم في المجتمع.

وتخليداً لدورها الإنساني في مناصرة ودعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، ونجاحها في إطلاق الحدث العالمي الأبرز في تاريخ البشرية المعني بهذه الفئة، أصبحت يونيس كينيدي السيدة الأمريكية الأولى على قيد الحياة، التي يتم تصويرها على عملة أمريكية حقيقية هي العملة التذكارية الفضية الخاصة بدورة الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص بالولايات المتحدة عام 1995.