منصور بن محمد يُتوج العين بكأس الجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، نادي العين، بعد فوزه بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك في ختام الجولة النهائية التي أقيمت في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي،وتصدر العين البطولة ب 540 نقطةو 8 ذهبيات، و8 فضيات، و10 برونزيات، بينما حل الوحدة في المركز الثاني ب 342 نقطة، و5 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات،وكان المركز الثالث من نصيب الجزيرة ب 152 نقطةو ذهبية واحدة، و4 فضيات، وبرونزيتين.

حضر فعاليات الجولة الختامية يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس، وناصر محمد عبدالله العبدول، المدير الإقليمي لمنطقة دبي في مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى علياء المنصوري، الطفلة الإماراتية الفائزة في مسابقة «الجينات في الفضاء».

وتسلم خميس عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، كأس البطولة ، فيما تسلم خالد الهنائي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية، درع البطولة الممنوحة للوحدة الوصيف، كما تسلم راشد عتيق الهاملي، رئيس مجلس إدارة نادي شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، درع المركز الثالث.

وكان نادي العين تصدر منافسات البطولة في الجولتين الأولى والثانية، وحافظ على مركزه المتقدم في الجولة الختامية ليظفر بالكأس دون منازع.

وتوزعت منافسات الجولة الختامية من البطولة على خمسة أبسطة، وفق نظام «الحزام المفتوح بالأوزان» الذي يشمل ثلاث فئات تتمثل في فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت سن 15، و16، و17.

وأظهر اللاعبون مهارات نوعية ومتميزة باكتسابهم تقنيات لعب جديدة، وهو الأمر الذي سلط الضوء على مزيد من المواهب المحلية الجديدة. وحظيت البطولة باهتمام كبير على مستوى اللاعبين والأندية، باعتبارها تقام للمرة الأولى ضمن الموسم الرياضي 2018 2019، وبعد انطلاقتها الأولى في نوفمبر من العام الماضي.

وحققت الجولتان الأولى والثانية من البطولة، نجاحاً مبهراً سجلته الفرق والأندية المشاركة في المنافسات التي أقيمت في 10 نوفمبر الماضي في أبوظبي، وفي 26 يناير الماضي في الشارقة، لتختتم الجولة النهائية من البطولة بنجاح استثنائي أيضاً.

وقدم اتحاد الإمارات للجوجيتسو لنادي العين كأساً ذات تصميم مبتكر، يتضمن شعار الاتحاد واسم البطولة الغالي، ليرسخ مكانة البطولة التي أقيمت جولاتها لأول مرة في الموسم الرياضي 2018 2019.