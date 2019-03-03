«ديربي» ناري بين ليفربول وإيفرتون في «جوديسون بارك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب «جوديسون بارك» الذي يحتضن ديربي «الميرسيسايد» الذي يجمع ليفربول المتصدر مع ابن مدينته إيفرتون التاسع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في موقعة تعتبر صعبة جدا ل«الريدز» بسبب حساسية مباريات الجيران.

و رغم فارق الترتيب الكبير بين الفريقين، وانتظار إيفرتون حتى الأسبوع الماضي لإنهاء سلسلة متتالية من 3 هزائم بفوزه 3-صفر على مستضيفه كارديف سيتي، إلا أن اللقاء لن يكون سهلا على رجال المدرب كلوب.

واشتعلت حرب التصريحات بين معسكر الناديين قبل لقاء اليوم، وانتقد ماركو سيلفا مدرب إيفرتون تشبيه الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قمة اليوم ب«نهائي كأس عالم بالنسبة لإيفرتون».

انتقد ماركو سيلفا مدرب إيفرتون تشبيه الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قمة اليوم ب«نهائي كأس عالم بالنسبة لإيفرتون». وكان كلوب قال إن المواجهة ال233 بين الجارين اللدودين ستكون ذات دلالة كبيرة بسبب الظروف المحيطة بفوز ليفربول على إيفرتون 1- صفر في الأنفيلد في ديسمبر/‏‏ كانون الأول الماضي.

وانتظر ليفربول في الذهاب حتى الدقيقة الأخيرة ليسجل هدف الفوز، وهو ما فجر فرحة مجنونة لكلوب، ما جعل سيلفا مدرب إيفرتون يقول حينها إن كلوب احتفل بهدف أوريجي وكأنه فاز بكأس العالم. وقال سيلفا في معرض انتقاده غريمه: «لم ألاحظ وجود فارق كبير بين مواجهة ديسمبر وهذه المواجهة، شعرت أنها مباراة مهمة لكلا الفريقين».

وفشل إيفرتون حتى الآن في تحقيق الفوز على جاره في آخر 18 مواجهة. ويعود آخر فوز لعام 2010 لكنه يتطلع كما يتطلع مانشستر سيتي غريم ليفربول أن يبتسم له الحظ اليوم.

من جهته، توقع جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول مواجهة كبيرة خصوصا أن هذا الديربي شهد 21 بطاقة حمراء في حقبة الدوري الممتاز وهو عدد أكبر من أي مواجهة أخرى. وعلى صعيد تشيلسي الذي سيواجه فولهام اليوم، كشف النجم البلجيكي ايدين هازارد عن تقريع بعض اللاعبين الحارس الإسباني كيبا بعد رفضه الانصياع لأوامر مدربه ساري. وأضاف: «يدرك جيدا أنه ارتكب خطأ لكنه يملك الإمكانيات اللازمة ليكون واحداً من أفضل الحراس في العالم». وطالب الحارس رقم 2 كاباييرو من المشجعين التخفيف من انتقاداتهم لكيبا وقال: «آمل ألا يحقدوا عليه، نحن نرتكب أخطاء لأننا بشر وهذا يحدث سواء للاعبين العاديين أو النجوم، كان موقفا غريبا وحدث على مرأى الجميع».

وعلى صعيد مانشستر يونايتد، قال المدافع السويدي فكتور ليندلوف (24 عاما) إنه اضطر للنضج قبل الأوان لأنه ساعد والدته التي ربته وشقيقيه سيباستيان وألكسندر وحدها في السويد على تجاوز الأيام الصعبة ثم ترك المنزل بسن ال17 ليلعب في البرتغال مع بنفيكا، وعبر اللاعب عن سعادته بمدربه الحالي سولسكيار لكنه أضاف: «سأبقى ممتنا للأبد لمورينيو فهو الذي اشتراني وعندما أراد شراء مدافعين آخرين لم أنزعج فأنا أحب المنافسة على الموقع وبدونها لا يتطور اللاعب، المدرب سولسكيار جلب الطاقة والحماس وأفكاره في الكرة ملهمة، بدأ معنا بابتسامة وتحدث معنا عن معنى أن تكون لاعبا في مانشستر يونايتد، لا أعرف ما هي الكلمة التي تطلق على المدرب لكنه باختصار جعلنا نثق بإمكانياتنا من جديد».

وحصد المدافع جائزة أفضل لاعب في السويد عام 2018 من تحت أنياب إبراهيموفيتش الذي قال عنه: «عانى فكتور في بداية مشواره مع اليونايتد. هو شاب سويدي نمطي يحب أن يكون ودوداً مع الجميع لكنني قلت له «الوجه البشوش لا يساعدك في النجاة هنا»، ويعلق ليندلوف: «تحدث معي زلاتان وأعطاني بعض النصائح، صحيح أنا سويدي لطيف وأحب أن أعامل الجميع باحترام فهذه تربيتي ولا عيب فيها، في الملعب صحيح لم أستطع في البداية أن أفرض أسلوبي والمشجعون ينتظرون مردودا سريعا عندما يدفع النادي مبلغا كبيرا في لاعب وهذا حال الكرة ولا يفكرون في الوضع الشخصي للاعب، خارج الملعب أفضل الهدوء لفهم الناس المحيطين بي ثم التصرف بناء على شخصياتهم لكنني وزلاتان نتفاهم كثيرا لأن لكل منا رأيه الخاص».

تخيل فكتور في صغره أنه زين الدين زيدان وهو يلعب الكرة في الشوارع ثم أعجب بحارس اليونايتد فابيان بارتيز وفكر في لعب هوكي الجليد لكن حسم أمره بسن ال14 ولعب كرة القدم.

ماني يقوم بدور صلاح

أكد السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول أنه تفاجأ بالدور الجديد الذي قام به خلال مباراة «الريدز» مع واتفورد في الجولة الأخيرة، التي سجل فيها هدفين.

وقال ماني: فوجئت تماما باللعب في مركز المهاجم الصريح أمام واتفورد، خاصة أنني لم ألعب في هذا المركز سابقا. قبل المباراة تحدث مدرب الفريق كلوب معي وأخبرني أنه سيدفع بي كمهاجم.

وتابع ماني: نظرت إلى زملائي في الفريق وكنت أضحك ثم قلت لهم عليكم أن تثقوا بي، وأبلغتهم أن يطلقوا علي اسم رونالدو أو فيرمينو.

يذكر أن كلوب اعتاد على منح دور المهاجم، للدولي المصري محمد صلاح في الموسم الحالي.