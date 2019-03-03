«شعلة الأمل» تبدأ مسيرتها بالدولة انطلاقاً من الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، ينطلق «حماة شعلة الأمل» بمسيرتهم عبر إمارات الدولة في فعالية تجري برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتبدأ غداً الاثنين من إمارة الفجيرة ضمن جولة تستمر لعشرة أيام وصولاً إلى العاصمة أبوظبي 13 مارس الجاري تمهيداً لانطلاق الحدث العالمي.

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة أنه تم تسخير كافة الموارد والإمكانيات من قبل القيادة العامة لشرطة الفجيرة لإنجاح استضافة الإمارة لشعلة الأمل المرحلة الأخيرة من مراحل التمهيد للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، موجهاً بضرورة إظهار هذا الحدث الاستثنائي بما يعكس مكانة الدولة وسمعتها في استضافة الأحداث العالمية.

من جانبه أكد سعيد السماحي رئيس اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص وبرنامج المدن المضيفة في الفجيرة أن فعالية «شعلة الأمل» تحظى بمتابعة واهتمام كبير من صاحب السمو حاكم الفجيرة لضمان نجاح انطلاقة مسيرة شعلة الأولمبياد من الفجيرة في جولتها بأهم المعالم التراثية والسياحية، وترسيخ أهدافها الإنسانية والرياضية القيمة على مستوى العالم والتقاء مختلف الشعوب والثقافات على أرض الإمارات.

وستنطلق «شعلة الأمل» عبر إمارات الدولة يحملها «حماة الشعلة» من ضباط شرطة إماراتيين ودوليين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب رياضيّي الأولمبياد الخاص، وتبدأ من قلعة الحيل التاريخية صباحاً، ثم عبر مسارات تم تحديدها لتمر الشعلة على أبرز المعالم الأثرية والسياحية في إمارة الفجيرة وهي سارية العلم، حديقة الفجيرة للمغامرات، مسجد البدية التاريخي، شاطئ العقّة، ووادي الوريعة لتنتهي في حفل يقام خصيصاً لفعالية الشعلة في قلعة الفجيرة بهدف تعزيز المعاني والقيم الإنسانية للحدث ومنح جميع المواطنين والمقيمين فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية.

وتعتبر «شعلة الأمل» رمز الأولمبياد الخاص، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل التمهيد للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري، في أكبر حدث إنساني ورياضي على مستوى العالم بهدف ترسيخ قيم التضامن الاجتماعي والإنساني بين مختلف الفئات والجنسيات والثقافات حول العالم.

هذا وتنظم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» صباح اليوم احتفالاً باستقبال وحمل شعلة الأولمبياد الخاص، بوصفها الراعي الرئيسي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وذلك على امتداد كورنيش أبوظبي وفي صرح المؤسس بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية وعدد من كبار الشخصيات واللجنة المنظمة للبطولة.

وتتضمن مراسم الاحتفال مسيرة شعلة الأمل من أمام مقر شركة أدنوك البرية باتجاه مبنى مقر مجموعة أدنوك على كورنيش أبوظبي، وستبدأ فقرات الاحتفال بمشاركة أكثر من 3000 متطوع من الفرق التي سوف تشارك في تنظيم الألعاب العالمية التي تحتضن أبوظبي منافساتها ما بين الفترة 14 و21 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 7500 لاعب ولاعبة من 192 دولة.