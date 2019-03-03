الكثيري ينفي تدخل بينيت بقرار «فار»

دبي: عصام هجو

أكد مسلم الكثيري، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أنه لا يستطيع أحد التدخل في قرارات حكام تقنية الفيديو «الفار»؛ حتى لو كان ستيف بينيت المدير الفني، وكشف أن المحادثات في غرفة «الفار» يتم الاحتفاظ بها؛ لمناقشتها في كل قرار وحالة.

وكشف الحكم الدولي السابق فريد علي، بعد نهاية مباراة الفجيرة والشارقة، أن الإنجليزي ستيف بينينت رفض أن يكون مختصاً في «الفار» فقط، ورفض التنازل عن منصبه كمدير فني للحكام، للسعودي علي الطريفي الخبير الآسيوي الذي استعان به اتحاد الكرة مؤخراً، وقال إن أغلب الظن أن لجنة الحكام ستقوم باحتواء الموقف بتسمية السعودي علي الطريفي مديراً لإدارة الحكام.