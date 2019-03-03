شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري ينفي تدخل بينيت بقرار «فار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكثيري ينفي تدخل بينيت بقرار «فار»
تاريخ النشر: 03/03/2019
أكد مسلم الكثيري، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أنه لا يستطيع أحد التدخل في قرارات حكام تقنية الفيديو «الفار»؛ حتى لو كان ستيف بينيت المدير الفني، وكشف أن المحادثات في غرفة «الفار» يتم الاحتفاظ بها؛ لمناقشتها في كل قرار وحالة.
وكشف الحكم الدولي السابق فريد علي، بعد نهاية مباراة الفجيرة والشارقة، أن الإنجليزي ستيف بينينت رفض أن يكون مختصاً في «الفار» فقط، ورفض التنازل عن منصبه كمدير فني للحكام، للسعودي علي الطريفي الخبير الآسيوي الذي استعان به اتحاد الكرة مؤخراً، وقال إن أغلب الظن أن لجنة الحكام ستقوم باحتواء الموقف بتسمية السعودي علي الطريفي مديراً لإدارة الحكام.
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