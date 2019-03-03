تألق نجل ولي عهد الشارقة في كأس السباحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق الشيخ سالم بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، نجل ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في بطولة كأس الإمارات للسباحة، في ظهوره الأول بالبطولات المحلية للاتحاد، حيث حقق ميداليتين فضيتين في سباق 50 متراً حرة، وفراشة، محققاً رقمين جديدين شخصيين له في سباق تحت 14 عاماً، ليفاجئ نجوم السباحة في أندية وأكاديميات الدولة، الذين وصل عددهم في البطولة إلى 970 سباحاً وسباحة، في أكبر بطولة ينظمها اتحاد السباحة، بالتعاون مع أكاديمية سي أس أيه.

وحقق الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، زمن 29:34 ثانية في سباق 50 متراً فراشة، و26:35 ثانية في سباق 50 متراً حرة، ليأتي في المركز الثاني خلف سباح المنتخب الوطني ونادي الوصل سالم غانم، الذي نجح في تحقيق الميداليتين الذهبيتين في السباقين.

حضر مراسم التتويج الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، وجمعة البلوشي، نائب رئيس اتحاد السباحة، وخليفة الكعبي، المدير المالي في الاتحاد، والمهندس سليمان الهاجري، رئيس مجلس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، وعبدالله شهداد، مدير مجمع حمدان الرياضي.

وأشاد جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد، بمشاركة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، الذي فاجأ الحضور بمستوى فني متميز وأرقام رائعة في السباقات، متوجهاً بالشكر إلى الشركة المنظمة ومديرها عبد الرحمن المرشدي، الذي قام بمجهود كبير لخروج البطولة بهذا الشكل الرائع. وحرص خليفة الكعبي، المدير المالي، على تكريم أصغر سباح مشارك في البطولة من أصحاب الهمم.