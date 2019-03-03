منتخب الشطرنج يشارك في البطولة العربية للفرق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت البلاد، أمس، متجهة إلى تونس بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج للمشاركة في البطولة العربية للفرق التي تنطلق اليوم وتستمر إلى 8 مارس الجاري، ويترأس البعثة الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، ويضم منتخب الرجال، مجموعة من عناصر الخبرة والشباب، وهم: جاسم عبدالرحمن وعمر نعمان وأحمد فريد وعمران الحوسني وعمار السدراني، ومعهم المدرب الأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاند، ويضم منتخب السيدات: أمنة نعمان وعائشة سرحان وياسمين علي ووافية درويش وروضة السركال، والإدارية هدي النعيمي، والمدرب الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر.

وأكد حسين الشامسي، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة في البطولة لها أهداف كثيرة في مقدمتها تحقيق نتائج إيجابية، والمنافسة على المراكز الأولى في ظل وجود كوكبة من اللاعبين المميزين الذين يملكون الخبرات الكافية للمنافسة، بجانب فلسفة الاتحاد بالدفع بلاعبين صغار لاكتساب الخبرة، وهو ما يصب في مصلحة المنتخب لتحقيق نتائج جيدة في المستقبل.

وقال: «البطولة هي أولى المشاركات الخارجية لعام 2019، والاتحاد حقق نتائج مبهرة في الموسم الماضي، ونتطلع أن نحقق أفضل مما حققناه في عام 2018، في كل المشاركات الخارجية، وهذه الإنجازات تحملنا مسؤولية مواصلة السير والتخطيط والتجهيز للبطولات بشكل جيد، والمنتخبات لديها مجموعة من المدربين المميزين وهو ما يجعلنا دائماً نطمح في صعود لاعبينا إلى منصات التتويج».

وأشار الشامسي، إلى أن التجهيزات الأخيرة قبل السفر كانت مميزة سواء من خلال مشاركة اللاعبين في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبعدها بطولة الإمارات الفردية، وحالياً بطولة الدوري العام للمراحل السنية، بجانب التدريب مع مدربي المنتخبات، وقال إن هناك دوراً كبيراً لأندية اللعبة في هذا الجانب، ودائماً ما يقومون بجهد كبير مع اللاعبين في ظل التنسيق بين الاتحاد والأندية.

وأوضح الشامسي، أن المحطة المقبلة هي المشاركة في بطولة آسيا للناشئين خلال الفترة من الأول وإلى العاشر من إبريل المقبل، وسيشارك فيها الاتحاد بنخبة من أبرز اللاعبين الناشئين على مستوى الدولة، وأبطال العرب.