هجن الرئاسة تحلق بالسيف الذهبي في ختامي الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

توجت مؤسسة هجن الرئاسة مشوارها الناجح، بتحقيقها إنجازاً رائعاً في ختام سباقات الهجن، بعد حصولها على «هاتريك» أغلى رموز المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2019»، الذي أقيم على مدار 11 يوماً، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أكثر من 15 ألف مطية من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إنجاز هجن الرئاسة، بحصولها على الثلاثية في ختام مهرجان الوثبة، أمس، بعد أن انتزعت سيفاً وبندقيتين، فيما حققت هجن العاصفة إنجازاً بتتويجها بالسيف الفضي للزمول المهجنات، وتوج الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان الفائزين بالرموز في اليوم الختامي.

وفرضت هجن الرئاسة سيطرتها على أشواط الرموز للحول المحليات والزمول المحليات والمهجنات، بينما كانت هجن العاصفة على موعد مع رمز الزمول المهجنات لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بالوثبة بالعاصمة أبوظبي ليحصد الشعار الأحمر خلال المهرجان 12 رمزاً من أصل 16 رمزاً. وللمرة الثانية على التوالي، توجت «شواهين» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بسيف صاحب السمو رئيس الدولة الذهبي للحول المحليات، للعام الثاني على التوالي، لتحصد الناموس ومليوني درهم، محققة زمناً قدره 12.07.5 دقيقة، وجاءت «الوثبة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث كانت «إنجاز» لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي.

وتألق مضمرو هجن الرئاسة في أهم أيام المهرجان، محمد عتيق زيتون المهيري، وعلي جميل الوهيبي، وراشد محمد بالسم المنصوري، بعدما تقاسموا 3 رموز، فيما ذهب الرمز الرابع لمضمر العاصفة المتألق غياث الهلالي.

وحلق «هملول» بالرمز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وأهدى الشعار الأحمر بندقية الزمول المحليات والجائزة وقدرها مليون ونصف المليون درهم، بعد أن قدم أداء رائعاً واستطاع خطف المركز الأول عن جدارة واستحقاق مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12.26.4 دقيقة، واكتمل تفوق الرئاسة مع المركزين الثاني والثالث عن طريق «مياس» بقيادة علي جميل الوهيبي، و«شاهين» بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري.

وظهرت هجن العاصفة العائدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي بقوة في الشوط الثالث، واستطاعت «شنذارة» بقيادة المضمر غياث الهلالي أن تهدي الشعار العملاق سيف صاحب السمو رئيس الدولة الفضي للحول المهجنات، بعد أن تمكنت من خطف الرمز في آخر 10 أمتار من السباق، مسجلة توقيتاً زمنياً هو الأفضل في المنافسات على الإطلاق ب12.06.9 دقيقة، فيما جاءت «الفارعة» لهجن الرئاسة ثانية، و«مرضية» لهجن الرئاسة في المركز الثالث.

وأكمل «شاهين» بقيادة المضمر راشد محمد بالسم المنصوري ثلاثية هجن الرئاسة «الهاتريك» بحصوله على بندقية الزمول المهجنات في الشوط الرابع والأخير.ومن جانبه، رفع الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بشوط سيف صاحب السمو رئيس الدولة للحول المحليات، بجانب حصدها 3 موز من 4 في يوم الجائزة الكبرى.

وقدم التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المتابع والداعم الأول لهذا الشعار الذي تعوّد على الإنجازات وتحقيق البطولات، ورفع رايات الانتصار في كل مضمار وميدان بهذا الفوز الكبير الذي جاء بفضل توجيهات سموه ودعمه الكبير.

وأكد أن هذا الإنجاز الكبير هو تتويج لموسم استثنائي حافل، حققت فيه هجن الرئاسة العديد من الإنجازات، التي توجتها في ختامي الوثبة 2019، ب12 رمزاً على رأسها الجائزة الكبرى للحول، محافظة بذلك على زعامتها لأشواط الحول. وقال: فوز هجن الرئاسة بسيف صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، وبغيره من رموز كبيرة في كل المحافل التي شاركت فيها هجن الرئاسة، يُمثل أقل تعبير واحتفاء إلى باني نهضتنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بجهود مضمري هجن الرئاسة الذين كان لهم الدور الأساسي في تحقيق هذه الانتصارات، والتي ترجمت جهدهم الكبير الذي بذلوه حتى تحافظ هجن الرئاسة على مكانتها الدائمة في القمة.