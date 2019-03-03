مصير الزمالك يتحدد أمام بترو أتلتيكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

يحل الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الأحد ضيفاً على بترو أتلتيكو الأنجولي، على استاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية «لواندا»، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في المجموعة الرابعة، التي يتذيلها الزمالك بعد مرور 3 جولات برصيد نقطتين، ويتصدرها جورماهيا الكيني، برصيد 6 نقاط، يليه نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي، ولكل منهما 4 نقاط.

يدخل الزمالك مواجهة بترو أتلتيكو، ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل إحياء حظوظه وآماله في التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث لم يحقق الفوز في أية مباراة في مجموعته.ويفتقد الفريق الأبيض لخدمات الثنائي طارق حامد للإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني، وكذلك كهربا للإيقاف، ولكن من قبل مجلس إدارة النادي، واقترب المدرب جروس من تحديد بدائل الثنائي، حيث قد يدفع بالثنائي محمود عبد العزيز «زيزو» لتعويض غياب طارق حامد، والمغربي حميد أحداد لتعويض غياب كهربا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: محمود جنش في حراسة المرمى، حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي وأمامهما إبراهيم حسن، ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، خالد بو طيب في خط الهجوم.

في المقابل، يسعى بترو أتلتيكو الأنجولي بقيادة مدربه البرازيلي بيتو بيانكي، لاستغلال الروح المعنوية العالية داخل الفريق الأنجولي بعد الأداء والنتيجة التي قدمها الفريق أمام الزمالك في اللقاء الماضي في برج العرب، من أجل حصد الانتصار في لقاء اليوم، حيث نجح بطل أنجولا في التقدم على الفريق الأبيض على ملعب برج العرب قبل أن يخطف يوسف أوباما هدف التعادل للأبيض في الدقيقة الأخيرة.