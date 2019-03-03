حتا يكسب العروبة 3-1 ويشعل صدارة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

حول حتا تأخره إلى فوز مثير (3-1) على ضيفه العروبة في ختام مواجهات الأسبوع العاشر لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الحصة الثانية بكر العروبة بالتسجيل عن طريق البرازيلي أديلسون في الدقيقة (78) قبل أن ينتفض الإعصار الحتاوي، ويقلب الطاولة بثلاثة أهداف متوالية تبادل في إحرازها: البرازيلي لوان سانتوس في الدقيقة 85؛ ومحمود حسن في الدقيقة 91، والبرازيلي جليمار ربيرو في الدقيقة 93؛ وبهذا الفوز يستعيد حتا حظوظه بقوة، ويشعل سباق المقدمة، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي العروبة بنقاطه ال20 في المركز الثاني، أدار المباراة الحكم أحمد النقبي.

وعلى ملعبه، تغلب دبا الحصن على ضيفه الذيد (3-1)؛ حيث سيطر أصحاب الأرض على مجريات الشوط الأول، الذي انتهى بتقدمهم بهدف سجله المصري أحمد عبدالغني ومع انطلاقة الشوط الثاني نجح الذيد في تعديل النتيجة عن طريق البرازيلي أليكسندر في الدقيقة (51)، قبل أن يسترد الفريق الحصناوي تفوقه بهدفين آخرين أحرزهما: أحمد عبدالغني في الدقيقة 67؛ واليمني عبدالواسع المطري في الدقيقة 75، وبهذا الفوز يرفع الحصن رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي الذيد بنقاطه ال11 السابقة، أدار المباراة الحكم عادل النقبي.