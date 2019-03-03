الريال يطرد مدرباً انتقد اللاعبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرد نادي ريال مدريد ألفارو بينيتو أحد مدربي الفرق الناشئة، بعد تصريحات انتقد فيها نجوم الفريق الأول عقب خسارة كلاسيكو الكأس. وقال بينيتو الذي عين الريال زميله السابق الأسطورة راؤول خلفاً له في فريق رديف الناشئة لإذاعة كادينا سير: «أعتقد أن فينيسيوس ضيف مرحب به وأعتقد أنه فاجأ الجميع بموهبته وبمستوى أدائه الرفيع، إنه شاب ويمكنه تحريك خط الهجوم وفي الكلاسيكو كان الوحيد من 22 لاعبا في الريال قادر على تشكيل خطر، أعتقد أن هناك لاعبين يقدمون أداء متواضعا جدا مثل كاسيميرو الذي لا يبدو مستعدا للعب دقيقة واحدة برأيي وردة فعله للهدف الثاني تثير الضحك ناهيك عن توني كروس، عندما تكون المباراة تجري على هوانا نلعب بشكل جميل لكن عندما تكون ضدنا لا نكلف أنفسنا بإنزال قارب للماء».

وأبدى كاسياس حارس الريال السابق وبورتو حاليا دعمه لبينيتو وكتب تغريدة: «أنت شخص قدوة وواحد من أفضل 10 مدريدستا في التاريخ، أنا واثق أنك ستعود وستجعل مدريد أكبر».