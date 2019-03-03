شكرا لقرائتكم خبر عن الحاضر الغائب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي

** طار الشارقة بنقاط مباراته مع الفجيرة، وعزز صدارته برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن العين (الوصيف) و9 عن الجزيرة الثالث و11 عن شباب الأهلي الرابع. هذه هي المحصلة وهذا هو أهم ما أسفرت عنه الجولة 17 لدوري المحترفين حتى تعود عجلته للدوران من جديد بعد فترة التوقف الرابعة والأخيرة لهذا الموسم، شاء من شاء وأبى من أبى.

أما تلك الوقفة الطويلة عند واقعة الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 97 في مرمى الفجيرة عن طريق منديز، فلها اعتبارات أخرى تستوجب أن نقف عندها لنأخذ العبرة منها، لا سيما أنها كشفت سلبية واضحة في آلية وطريقة التعاطي مع تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ناهيك عن أنها كشفت سلوكيات متجاوزة من بعض المحللين الذين هبطوا بالتحليل إلى درك خطير.

* أولاً: هذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها آراء خبراء التحكيم بخصوص الواقعة، حيث رأوا جميعا أن منديز ارتكب «فاول» مع مهند خميس مدافع الفجيرة قبل أن يسجل الهدف، وبناء عليه تنتقل المسألة برمتها إلى «الفار»، لنتساءل: لماذا لم يضبط الواقعة لتصحيح قرار الحكم؟ لأنه بذلك أصبح بمثابة «الحاضر الغائب»، وبدلاً من أن يقدم الخدمة سلبها وأبطل مفعولها.

* ثانياً: أوضح د. عبد الله مسفر مدرب الفجيرة في المؤتمر الصحفي أنه عندما سأل عبد الله العاجل حكم المباراة: لماذا لم تستعن ب«الفار»؟ قال إن «الفار» لم يطلب منه مراجعة قراره، ما يعني أن قراره سليم، وبالتالي هو أصبح، كما يقال، «خالي مسؤولية».

* ثالثاً: ما سبق وفق هذا السياق يأخذنا إلى السؤال عن كادر «الفار» وتأهيله، لأن المفروض أن يتمتعوا بخبرة مناظرة لخبرة حكم المباراة إن لم تكن أعلى، وإلا فبدلاً من أن يمنع أو يستدرك خطأ للحكم سيورطه أو «يغرقه» في أزمة كما حدث.

** أما بخصوص وصف الهدف من رضا بورايو في برنامج «جيم أوفر» (قناة أبوظبي الرياضية) بأنه «هدف ملعون»، فهو وصف مرفوض وفي غير محله، وأراه امتداداً لتجاوزاته التي بدأت بحكاية «حلق شنبه إذا فاز الشارقة باللقب»، ووصلت إلى حد إعلان أنه عيناوي من الآن وصاعداً وسوف يستنجد بالعين وجمهوره!!.. كل هذه أمور لا علاقة لها بالتحليل والرؤى الفنية، ومكانها المناسب المقهى أو مدرجات المشجعين، ولا يجب أن تأخذنا حسابات الإثارة المفتعلة بعيداً عن الموضوعية والمهنية اللتين تقتضيهما الرسالة الإعلامية.

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