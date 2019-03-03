الاتحاد يتعادل مع الداخلية في الدوري المصري

اسماء السيد - سقط الاتحاد السكندرى فى فخ التعادل مع ضيفه الداخلية بنتيجة 1-1 السبت ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم. وتقدم الاتحاد عن طريق خالد قمر (17)، وعادل للداخلية عبد العزيز السيد (19) فصار رصيد الأول 25 نقطة فى المركز الرابع عشر مقابل 23 للثاني الخامس عشر. وتعادل النجوم سلبا مع ضيفه حرس الحدود ليرتفع رصيد الأول الى 22 في المركز السابع عشر قبل الأخير مقابل 27 للحرس الحادي عشر. ملخص و اهداف مباراة الاتحاد السكندري والداخلية: ملخص مباراة النجوم وحرس الحدود:

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