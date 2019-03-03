نتيجة Barcelona ملخص واهداف مباراة برشلونة وريال مدريد| الكلاسيكو اليوم

ملخص واهداف مباراة برشلونة وريال مدريد تستكمل منافسات الأسبوع السادس والعشرون بالليجا الإسبانى يوم السبت 2/3/2019، ويستضيف فريق ريال مدريد غريمه التقليدى برشلونة فى مباراة الكلاسيكو على ملعب سنتياجو برنابيو، ويأمل الريال فى تويض تأخره والإقتراب خطوة نحو القمة المفقودة، بينما يطمح البارسا فى التغريد بالصدارة والتحليق منفردا.

مباراة برشلونة وريال مدريد

مباراة برشلونة وريال مدريد

يدخل فريق ريال مدريد مستضيفا منافسه برشلونة فى الجولة ال26 بالدورى الإسبانى، ويأمل الميرنجى فى تحقيق انتصار كبير بالمباراة، كما يسعى الفريق فى الثأر من منافسه وتحقيق انتصار مثير بالكلاسيكو المرتقب، ويطمح الملكى فى حصد نقاط اللقاء وعرقلة ضيفه والإقتراب خطوة أخرى من الصدارة المفقودة ومصالحة جماهيره أيضا.

ويحل فريق الريال فى المركز الثالث بالترتيب برصيد 48 نقطة من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 وخسارة 7 لقاءات، وحقق الريال الفوز على فريق ليفانتى 2-1 فى الجولة الماضية، كما يذكر أنه خسر فى لقاءه الماضى أمام برشلونة فى إياب كأس الملك 3-0، ويستعد الريال لخوض لقاء إياب دور ال16 فى دورى الأبطال أمام فريق أياكس الهولندى.

مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

يحل فريق برشلونة ضيفا على عدوه اللدود ريال مدريد فى مباراة الأسبوع السادس والعشرون بالدورى الإسبانى، ويأمل البلوجرانا فى خطف انتصار مثير باللقاء المرتقب، كما يسعى الفريق فى حصد نقاط اللقاء وحسم الفوز من أجل التحليق منفردا بالصدارة، ويطمح البارسا فى تقديم الأداء المميز والملوب فى اللقاء الكبير وتكرار الانتصارات على غريمه هذا الموسم.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدورى برصيد 57 نقطة من الفوز فى 17 لقاء والتعادل فى 6 وخسارة مباراتين، وكان الفريق قد حقق انتصارا كبير على منافسه إشبيلية فى لقاء الجولة الماضية 4-2، كما حقق أيضا انتصارا كبير على غريمه ومضيفه فى المباراة ريال مدريد فى إياب نصف نهائى كأس الملك بنتيجة 3-0 .

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى الدور الأول والذى أقيم فى الأسبوع العاشر قد حقق البارسا فوزا كبيرا بنتيجة 5-1، والتقى الفريقين أيضاف فى نصف نهائى كأس الملك وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 وحسم برشلونة لقاء الإياب 3-0 .

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة كلاسيكو الدورى الإسبانى فى الجولة ال26 بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت 2/3/2019، وتبدء المباراة فى الساعة 21:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 22:45 بالتوقيت الدولى للسعودية، وبالساعة 19:45 بتوقيت غرينتش الدولى.

يواجه ريال مدريد برشلونة في الدوري في سانتياغو برنابيو، انضم اللاعبون إلى حيث التقوا جميعهم في برنابيو وغادروا إلى فالديبيباس حيث سيبقى هناك حتى يغادروا نحو الملعب هذا المساء سوف يكون الابيض حريصا على عدم تكرار ا حدث يوم الاربعاء

القنوات الناقلة للقاء الكلاسيكو الإسبانى

تنقل مباراة الكلاسيكو الإسبانى فى الأسبوع السادس والعشرون بالليجا بين فريقى الريال والبارسا على قنوات bin sport hd2، كما يذاع استوديو تحليلى كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة، وحليل اللقاء فور الانتهاء.

ملخص واهداف مباراة برشلونة وريال مدريد

بداية الكلاسيكو: ريال مدريد × برشلونة

إنذار على بوسكيتس بعد خطأ كارثي بالاحتفاظ المبالغ به بالكرة

الدقيقة 9 واللعب في وسط الملعب بين الفريقين ومفيش خطورة على المرمى

الدقيقة 10 ، ريال مدريد 0 : 0 برشلونة

اعصار هجومي من ريال مدريد لكن تير شتيجن يتصدي

الدقيقة 20 | ريال مدريد 0-0 برشلونة.

الهدف الاول يضيع من ميسي خطاء كاراثي من راموس

الدقيقة 26 | ريال مدريد 0-1 برشلونة

جول … جول … جول راكتيتش بأجمل كورة يحرز الهدف الاول دفاع الريال في مهب الريح

10 دقائق علي نهاية الشوط الاول و سيطرة ملكية و البرشا يعتمد علي المرتدات و مهاراة ليو ميسي وحاليا نقدر نقول باي باي لاليغا من ريال مدريد الريال يحاول الانتفاضة و الرجوع في النتيجة

نهاية الشوط الاول بهدف نظيف للبارسا

بداية الشوط الثاني | ريال مدريد – برشلونة.

تبديل في الدقيقة 55 | خروج توني كروس ودخول فيدي فالفيردي

تبديل في الدقيقة 61 | خروج غاريث بيل ودخول ماركو أسينسيو

تبديل في الدقيقة 61 | خروج غاريث بيل ودخول ماركو أسينسيو

متبقي ربع ساعه والبارسا متقدم بهدف في الكلاسيكو

مدريد مثير للشفقة والليجا تعلن نهايتها ،، برشلونة يواصل إذلال الريال ويهزمه مجددا في كلاسيكو ضعيف ويقترب من حسم اللقب

برشلونة 1 – ريال مدريد 0

مبارتين متتاليتين بدون التسجيل في مرمي برشلونه , ريال مدريد مازال يفتقد ل اللاعب صاحب اعلي معدل تهديفي في الكلاسيكو

نهاية المباراة بفوز البارسا

رسميا .. 73 انتصار لبرشلونه في الكلاسيكو 72 انتصار لريال مدريد في الكلاسيكو