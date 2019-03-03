“الكلاسيكو اليوم “ملخص وأهداف مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو الارض

ملخص واهداف مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو الارض من المباريات الهامة التي تقام اليوم السبت 2 من مارس/ آذار 2019 الموافق 25 من جمادى الآخرة 1440هـ مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2018- 2019، وهي مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

مباراة برشلونة وريال مدريد

مباراة برشلونة وريال مدريد

وتحظى المباراة بمشاهدة جماهيرية كبيرة، وخاصة بعد فوز برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ريال مدريد بنتيجة ثقيلة، وهي ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وصعود فريق البلاد إلى المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا.

مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

ويدخل فريق برشلونة اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويأمل بالفوز بالمباراة ليحلق منفردًا بصدارة الجدول.

أما فريق الريال فهو يسعى أيضًا للفوز باللقاء لرد الاعتبار، ويحتل فريق الريال المركز الثالث من ترتيب جدول المسابقة برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن فريق أتلتيكو مدريد الذي يجتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ويسعى للفوز بنقاط المباراة لتقليل الفارق والصعود إلى المركز الثاني.

وسوف يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، ويذاع على قناة البي إن سبورت HD1- HD2- HD3.

يواجه ريال مدريد برشلونة في الدوري في سانتياغو برنابيو، انضم اللاعبون إلى حيث التقوا جميعهم في برنابيو وغادروا إلى فالديبيباس حيث سيبقى هناك حتى يغادروا نحو الملعب هذا المساء سوف يكون الابيض حريصا على عدم تكرار ا حدث يوم الاربعاء

ملخص واهداف مباراة برشلونة وريال مدريد

بداية الكلاسيكو: ريال مدريد × برشلونة

إنذار على بوسكيتس بعد خطأ كارثي بالاحتفاظ المبالغ به بالكرة

الدقيقة 9 واللعب في وسط الملعب بين الفريقين ومفيش خطورة على المرمى

الدقيقة 10 ، ريال مدريد 0 : 0 برشلونة

اعصار هجومي من ريال مدريد لكن تير شتيجن يتصدي

الدقيقة 26 | ريال مدريد 0-1 برشلونة

جول … جول … جول راكتيتش بأجمل كورة يحرز الهدف الاول دفاع الريال في مهب الريح

10 دقائق علي نهاية الشوط الاول و سيطرة ملكية و البرشا يعتمد علي المرتدات و مهاراة ليو ميسي وحاليا نقدر نقول باي باي لاليغا من ريال مدريد الريال يحاول الانتفاضة و الرجوع في النتيجة

نهاية الشوط الاول بهدف نظيف للبارسا

بداية الشوط الثاني | ريال مدريد – برشلونة.

تبديل في الدقيقة 55 | خروج توني كروس ودخول فيدي فالفيردي

تبديل في الدقيقة 61 | خروج غاريث بيل ودخول ماركو أسينسيو

تبديل في الدقيقة 61 | خروج غاريث بيل ودخول ماركو أسينسيو

متبقي ربع ساعه والبارسا متقدم بهدف في الكلاسيكو

مدريد مثير للشفقة والليجا تعلن نهايتها ،، برشلونة يواصل إذلال الريال ويهزمه مجددا في كلاسيكو ضعيف ويقترب من حسم اللقب

برشلونة 1 – ريال مدريد 0

مبارتين متتاليتين بدون التسجيل في مرمي برشلونه , ريال مدريد مازال يفتقد ل اللاعب صاحب اعلي معدل تهديفي في الكلاسيكو

نهاية المباراة بفوز البارسا

رسميا .. 73 انتصار لبرشلونه في الكلاسيكو 72 انتصار لريال مدريد في الكلاسيكو