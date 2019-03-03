نتيجة  MaDrId |ملخص واهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة |مباراة Messi اليوم 

ملخص واهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة يستضيف نادي ريال مدريد اليوم السبت الموافق 2 من مارس/ آذار 2019 على ملعب سانتياجو برنابيو فريق برشلونة في مباراة الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2018- 2019.

وتقام المباراة بين الفريقين بعد خوضهما مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وفوز فريق برشلونة المباراة، وصعوده إلى نهائي الكأس.

مباراة برشلونة وريال مدريد

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ويحتل فريق برشلونة جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

أما فريق الريال فهو يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ويسعى لرد الاعتبار والفوز بالمباراة، وسيخوض المدرب سانتياجو سولاري اللقاء بنفس تشكيلته وطريقته المعتادة، وهي طريقة 4-3-3، وسيغيب عن اللقاء لاعب وسط الميدان ماركوس يورينتي للإصابة، ولاعب قلب الدفاع ناتشو للإيقاف.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

أما فريق برشلونة فسيخوض المدرب فالفيردي اللقاء بنفس طريقته التي خاض بها اللقاء السابق وهي طريقة 4-3-3، وسيغيب عن اللقاء الثنائي رافينيا وتوماس فيرمايلين للإصابة، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.

وسوف يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، ويذاع على قناة البي إن سبورت HD1- HD2- HD3.

ملخص واهداف مباراة برشلونة وريال مدريد

بداية الكلاسيكو: ريال مدريد × برشلونة

إنذار على بوسكيتس بعد خطأ كارثي بالاحتفاظ المبالغ به بالكرة

الدقيقة 9 واللعب في وسط الملعب بين الفريقين ومفيش خطورة على المرمى

الدقيقة 10 ، ريال مدريد 0 : 0 برشلونة

اعصار هجومي من ريال مدريد لكن تير شتيجن يتصدي

الدقيقة 20 | ريال مدريد 0-0 برشلونة.

الهدف الاول يضيع من ميسي خطاء كاراثي من راموس

الدقيقة 26 | ريال مدريد 0-1 برشلونة

جول … جول … جول راكتيتش بأجمل كورة يحرز الهدف الاول دفاع الريال في مهب الريح

10 دقائق علي نهاية الشوط الاول و سيطرة ملكية و البرشا يعتمد علي المرتدات و مهارات ليو ميسي وحاليا نقدر نقول باي باي لاليغا من ريال مدريد الريال يحاول الانتفاضة و الرجوع في النتيجة

نهاية الشوط الاول بهدف نظيف للبارسا

بداية الشوط الثاني | ريال مدريد – برشلونة.

تبديل في الدقيقة 55 | خروج توني كروس ودخول فيدي فالفيردي

تبديل في الدقيقة 61 | خروج غاريث بيل ودخول ماركو أسينسيو

تبديل في الدقيقة 61 | خروج غاريث بيل ودخول ماركو أسينسيو

متبقي ربع ساعه والبارسا متقدم بهدف في الكلاسيكو

مدريد مثير للشفقة والليجا تعلن نهايتها ،، برشلونة يواصل إذلال الريال ويهزمه مجددا في كلاسيكو ضعيف ويقترب من حسم اللقب

برشلونة 1 – ريال مدريد 0

مبارتين متتاليتين بدون التسجيل في مرمي برشلونه , ريال مدريد مازال يفتقد ل اللاعب صاحب اعلي معدل تهديفي في الكلاسيكو

نهاية المباراة بفوز البارسا

رسميا .. 73 انتصار لبرشلونه في الكلاسيكو 72 انتصار لريال مدريد في الكلاسيكو