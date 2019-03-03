ملخص واهداف مباراة برشلونة وريال مدريد يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو اليوم السبت الموافق 2 من مارس/ آذار 2019 الموافق 25 من جمادى الآخرة 1440هـ مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2018- 2019.

مباراة برشلونة وريال مدريد

برشلونة وريال مدريد اليوم

وقد صعد فريق برشلونة إلى المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة، ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وبفارق سبع نقاط من فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

أما فريق ريال مدريد فيدخل اللقاء ويتمنى الفوز بالمباراة لرد الاعتبار بعد هزيمته والخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا في المباراة التي جمعت الفريقين، وخسارته بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

برشلونة وريال مدريد

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث من ترتيب جدول مسابقة الدوري الإسباني، فهو يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة، خلف فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة من ترتيب جدول المسابقة.

وسوف يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء على قناة البي إن سبورت HD1- HD2- HD3.

ملخص واهداف مباراة برشلونة وريال مدريد

بداية الكلاسيكو: ريال مدريد × برشلونة

إنذار على بوسكيتس بعد خطأ كارثي بالاحتفاظ المبالغ به بالكرة

الدقيقة 9 واللعب في وسط الملعب بين الفريقين ومفيش خطورة على المرمى

الدقيقة 10 ، ريال مدريد 0 : 0 برشلونة

اعصار هجومي من ريال مدريد لكن تير شتيجن يتصدي

الدقيقة 20 | ريال مدريد 0-0 برشلونة.

الهدف الاول يضيع من ميسي خطاء كاراثي من راموس

الدقيقة 26 | ريال مدريد 0-1 برشلونة

جول … جول … جول راكتيتش بأجمل كورة يحرز الهدف الاول دفاع الريال في مهب الريح

10 دقائق علي نهاية الشوط الاول و سيطرة ملكية و البرشا يعتمد علي المرتدات و مهاراة ليو ميسي وحاليا نقدر نقول باي باي لاليغا من ريال مدريد الريال يحاول الانتفاضة و الرجوع في النتيجة

نهاية الشوط الاول بهدف نظيف للبارسا

بداية الشوط الثاني | ريال مدريد – برشلونة.

تبديل في الدقيقة 55 | خروج توني كروس ودخول فيدي فالفيردي

تبديل في الدقيقة 61 | خروج غاريث بيل ودخول ماركو أسينسيو

تبديل في الدقيقة 61 | خروج غاريث بيل ودخول ماركو أسينسيو

متبقي ربع ساعه والبارسا متقدم بهدف في الكلاسيكو

مدريد مثير للشفقة والليجا تعلن نهايتها ،، برشلونة يواصل إذلال الريال ويهزمه مجددا في كلاسيكو ضعيف ويقترب من حسم اللقب

برشلونة 1 – ريال مدريد 0

مبارتين متتاليتين بدون التسجيل في مرمي برشلونه , ريال مدريد مازال يفتقد ل اللاعب صاحب اعلي معدل تهديفي في الكلاسيكو

نهاية المباراة بفوز البارسا

رسميا .. 73 انتصار لبرشلونه في الكلاسيكو 72 انتصار لريال مدريد في الكلاسيكو