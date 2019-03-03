كدمة قوية لنجم الزمالك في مباراة سموحة

منتصر الرفاعي - ملك موسى

تعرض محمد عنتر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بكدمة في وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب بالنادي مواليد 97، اليوم في مباراة سموحة في دوري الجمهورية.

وكان اللاعب شارك في اللقاء برفقة زميله محمد إبراهيم بعد استبعادهما من السفر إلى أنجولا مع بعثة الفريق الأبيض، وسجل عنتر هدف الفوز لفريق الشباب في المباراة التي أقيمت على ملعب الزمالك.