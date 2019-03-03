‎أبو ريدة: تعديلات المجلس العالمي تصب في مصلحة كرة القدم

القسم الرياضي
قال المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو مجلس الفيفا إن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها من جانب مجلس كرة القدم العالمي، ستصب في مصلحة متعة إضافية للكرة على مستوى العالم وستساعد في مزيد من التطور والمتعة للعبة الشعبية الأولى في العالم.
وشارك أبو ريدة في مجلس كرة القدم العالمي باسكتلندا حيث يعتبر من بين ٤ شخصيات فقط من الفيفا لهم حق حضور جلسات مجلس كرة القدم المعني بتطوير اللعبة وتحسينها ووضع قوانينها الجديدة التي يتم العمل بها في جميع أنحاء العالم.
وحضر أبو ريدة أول أمس جلسة لقمة كرة القدم عقدت...
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