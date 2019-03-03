عامر حسين يوضح حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أن مباريات الدوري الممتاز ستعود لتقام بعد نهاية المعسكر المقبل لمنتخب مصر.

وأضاف حسين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، أنه لا توجد نية لدى اتحاد الكرة لتأجيل مواجهة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري.

وأوضح، أن ما يثار حول احتمالية تأجيل اللقاء غير صحيح، رغم ارتباط الزمالك بمواجهة في الكونفدرالية أمام نصر حسين داي الجزائري.

وأشار إلى أن مباريات الدوري الممتاز ستعود من جديدة بداية من يوم 29 مارس الجاري.

وأكد رئيس لجنة المسابقات، أن اللجنة اتفقت مع الأندية في وقت سابق على ضغط المباريات سواء كان هناك مواجهات أفريقية أو لا.

ونفى تقدم الزمالك بطلب لتأجيل موعد مواجهته أمام المقاولون العرب، مشددا على تمسك اتحاد الكرة بعدم تعديل أي مباراة لأي سبب.