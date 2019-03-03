برشلونة ينهي 87 عاما من الانتظار ضمن 10 أرقام تاريخية من إسقاط مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد برشلونة تفوقه على ريال مدريد هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدف نظيف على ملعب سانتياجو برنابيو، خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الـ26 للدوري الإسباني.

ويدين البارسا بالفضل في هذا الفوز للاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق عشر نقاط بشكل مؤقت أمام أتلتيكو مدريد، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المرتبة الثالثة بالليجا.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت في الكلاسيكو رقم 242 بين الفريقين:

- حقق برشلونة الانتصار الـ96 في الكلاسيكو بجميع المسابقات، مقابل 95 لريال مدريد والتعادل في 51 لقاء، ليتفوق البارسا على نظيره الملكي بالمواجهات المباشرة لأول مرة منذ 87 عاما وتحديدا منذ سنة 1932.

- أصبح برشلونة أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني يحقق أربعة انتصارات متتالية على ريال مدريد خارج الديار على ملعب "سانتياجو برنابيو" بمجموع أهداف (11-2)، إذ فاز البلوجرانا بنتائج: (4-0) في موسم 2015-16، (3-2) 2016-17، (3-0) 2017-18، وأخيرا (1-0) 2018-19.

- عادل برشلونة غريمه ريال مدريد في عدد مرات الفوز بكلاسيكو الليجا برصيد 72 انتصارًا لكل منهما، مع العلم أن البارسا أحرز 288 هدفًا مقابل 2986 للروخي بلانكوس، فيما انتهت 34 مباراة بالتعادل.

- بات برشلونة صاحب أطول سلسلة تهديفية في تاريخ الكلاسيكو بالليجا برصيد 23 مباراة متتالية في الليجا وتحديدا منذ ديسمبر 2007، محطمًا رقم الريال بالتسجيل في 22 مباراة متتالية بين عامي 1959 و1969.

- تلقى ريال مدريد ثلاث هزائم متتالية على أرضه بعد خسارته أمام جيرونا وبرشلونة (مرتين) لأول مرة منذ مايو 2004، كما سقط 6 مرات في "سانتياجو برنابيو" خلال الموسم الجاري وهو ما لم يحدث منذ 19 عامًا.

- بات الأرجنتيني سانتياجو سولاري أول مدرب لريال مدريد لا يفوز في أول ثلاث مباريات بالكلاسيكو، حيث تلقى هزيمتان وتعادل في مباراة، منذ ليو بينهاكر الذي خسر مرتين وتعادل في مثلهما أمام برشلونة عام 1987.

- أحرز الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الشخصي الرابع له في شباك ريال مدريد، جميعهم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بواقع هدفين بمقيص إشبيلية ومثلهما مع برشلونة، فقط ضد ريال بيتيس سجل أكثر (5 أهداف).

- صنع الإسباني سيرجي روبيرتو الظهير الأيمن لبرشلونة هدفه السادس في الكلاسيكو بالليجا، متساويًا مع تشافي هيرنانديز لاعب البارسا السابق، فقط ليونيل ميسي صنع أكثر (9) منذ موسم (2003-04) على الأقل.

- أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ثاني أكثر لاعبي الفريق الكتالوني مشاركة في الكلاسيكو بـ41 مباراة، خلف تشافي هيرنانديز صاحب الرقم القياسي بـ42 مباراة.

- إنذار سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة في الدقيقة 01:29 (بعد 89 ثانية) أمام ريال مدريد هو الأسرع في تاريخ كلاسيكو الدوري الإسباني منذ موسم (2005-06)، والأسرع لبوسكيتش في مسيرته بالليجا.