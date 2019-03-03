أبو ريدة يعلق على التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، على التعديلات الجديدة التي تم إقرارها من المجلس الدولي لكرة القدم.

وقبل ساعات أعلن المجلس الدولي لكرة القدم عن مجموعة من التعديلات في قانون كرة القدم، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم مساء السبت، في أبردين باسكتلندا، سيتم العمل بها بداية من شهر يونيو المقبل.

وقال أبو ريدة في تصريحات للصحافيين، إن هذه التعديلات ستصب في مصلحة متعة إضافية للكرة على مستوى العالم وستساعد في مزيد من التطور والمتعة للعبة الشعبية الأولى في العالم.

وكان أبو ريدة ضمن المشاركين في مجلس كرة القدم العالمي باسكتلندا حيث يعتبر من بين ٤ شخصيات فقط من الفيفا لهم حق حضور جلسات مجلس كرة القدم المعني بتطوير اللعبة وتحسينها ووضع قوانينها الجديدة التي يتم العمل بها في جميع أنحاء العالم.

وحضر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة لقمة كرة القدم عقدت في العاصمة الإيطالية روما لأول مرة في التاريخ.

وأوضح أبو ريدة، خلال جلسة لقمة لكرة القدم، أن مجلس الكرة العالمي يعمل من خلال التعديلات الجديدة والتي سيليها تعديلات أخرى هدفهم العمل على مشاكل الكرة وإنهاء كل ما يقتل متعة اللعبة الشعبية الأولى في العالم والعمل على مزيد من الإثارة والقوة.