أهداف السبت| برشلونة يحسم الكلاسيكو.. والإسماعيلي يخسر في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 2 مارس 2019، بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا أهداف مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينىة الدوري الإنجليزي أهداف آرسنال وتوتنهام هوتسبير أهداف مانشستر يونايتد وساوثهامتون الدوري الإسباني أهداف برشلونة وريال مدريد

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