دوري كرة السلة.. الزمالك يهزم الأهلي والاتحاد يستعيد الصدارة

حقق الزمالك الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 90-67، ضمن مباريات الجولة 11 من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.
ورفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، فيما تراجع الأهلي للمركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف الاتحاد السكندري الذي يمتلك الرصيد ذاته ويتفوق بالمواجهات المباشرة، وذلك بعد فوز زعيم الثغر على مصر للتأمين صاحب المركز الأخير برصيد 11 نقطة بنتيجة 91-55.
وحافظ طلائع الجيش على المركز الثالث برصيد 18 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الزمالك، بعد فوزه على سبورتنج 77-68، ليظل الفريق السكندري في المركز السادس برصيد 16 نقطة.
وواصل سموحة سلسلة انتصاراته بالفوز على الجزيرة74-71، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، وأصبح رصيد الجزيرة 16 نقطة في المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة مع سبورتنج.
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